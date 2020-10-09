Фархад Мамедов, отдел информации 21:48

Продолжающаяся 14 дней война в Нагорном Карабах удивила весь мир как по своим масштабам, так и современными видами вооружения и боевой тактикой, применяемой азербайджанской армией. Однако особое удивление в течение этих двух недель вызвало вероломство армянской пропаганды. С первых дней азербайджанская армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта, смяла линию обороны противника и разрушила его военную инфраструктуру в глубине обороны. Однако министерство обороны и руководство карабахских сепаратистов с непоколебимым видом заявляло, что «успешно обороняются и пресекают все атаки». Затем они заявили, что «в качестве тактического шага оставили 4-5 позиций», после чего якобы перешли в контрнаступление и отбили большинство утерянных позиций.

Даже когда военное командование Азербайджана заявило об освобождении ряда сел в Джебраильском и Физулинском районах, а также села Суговушан в Агдеринском районе, армянская пропаганда продолжала все отрицать. Лишь после того, как Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Талыш, Минобороны Армении вынужденно признало, что «в качестве тактического шага временно отступило в некоторых направлениях фронта». Но вражеская пропаганда никак не хотела признавать тот факт, что город Джебраил перешел под контроль Азербайджанской армии и буквально до вчерашнего дня пыталось убедить свое население в обратном. И даже после вчерашнего заявления президента Ильхама Алиева об освобождении поселка Гадрут и семи сел главный военный пропагандист Армении Арцрун Ованнисян и представители карабахских сепаратистов вновь попытались опровергнуть успешный рывок азербайджанских подразделений. Ованнисян назвал сообщения о захвате Гадрута «смехотворными» и утверждал, что Азербайджанская армия находится в десятках километров от поселка. Он даже пытался продемонстрировать «находящийся под контролем армян» Гадрут. И вместе с проармянским журналистом, основателем телеграмм-канала War Gonzo Семеном Пеговым направился в сторону Физулинского района и снял издалека несколько кадров, стараясь убедить всех, что поселок все еще контролируется армянами. Хотя, как заявляла азербайджанская сторона, наши подразделения продвинулись к Гадруту со стороны освобожденного Джебраила. А Семен Пегов в своем блоге обещал распространить кадры из самого Гадрута, но так и не сделал этого. Наконец сегодня, во время вступления в силу режима перемирия, армянская сторона сообщила о сильном артиллерийском обстреле Гадрута. Позже армянская пропаганда заявила об «азербайджанской разведывательно-диверсионной группе, вошедшей в Гадрут». Пытаясь успокоить свое население, армянские пропагандисты утверждали, что диверсионная группа нейтрализуется, а Гадрут все еще находится в руках армян.