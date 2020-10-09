В ОБСЕ приветствуют перемирие в Карабахе

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр Европы и иностранных дел Албании Эди Рама приветствовал новости о прекращении огня по гуманитарным соображениям в контексте нагорно-карабахского конфликта.

«Нам нужна стабильность как на местах, так и в процессе под руководством сопредседателей Минской группы», - сказал Рама.

«Соглашение, достигнутое в Москве Арменией и Азербайджаном, ставит нас на путь возобновления предметных переговоров в согласованном формате», - добавил Рама.

Рама отметил, что растущее число жертв в результате боевых действий вызывает особую озабоченность, и в этом отношении важным шагом является гуманитарное прекращение огня для обмена военнопленными, другими задержанными и останками погибших в ходе боевых действий.

Рама приветствовал роль России в созыве переговоров, которые проводились вместе с присутствием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя, посла Анджея Каспршика. «Сопредседатели и мой личный представитель по-прежнему полностью взаимодействуют со сторонами и готовы обеспечить, чтобы все усилия были сосредоточены на достижении мирного урегулирования конфликта путем переговоров», - сказал Рама.