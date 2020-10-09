Мексика потребовала извинений от Папы Римского за колонизацию Америки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений от Папы Римского за ущерб времен конкисты — испанской колонизации Америки XVI века. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, супруга президента Беатрис Гутьеррес, которая находится с официальным визитом в ЕС, лично передала Папе Франциску послание главы государства. В документе, в частности, говорится о «позорных злодеяниях» церкви и испанской короны в отношении коренных народов Мексики.

«Настаиваю, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времен конкисты 1521 года до недавнего прошлого», — говорится в послании.