Армяне обстреливают из артиллерии Тертер
Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10-го октября начиная с 22.30 подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10-го октября начиная с 22.30 подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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