Армяне обстреливают из артиллерии Тертер

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10-го октября начиная с 22.30 подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

2419 просмотров