На борту всех трех самолетов находились зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», переносные противотанковые ракетные комплексы «Корнет», комплектующие к зенитно-ракетным комплексам малой дальности «ОСА», в частности - зенитные управляемые ракеты 9МЗЗМЗ.

В частности, 3 октября в ереванский аэропорт прибыл борт Шаварша Кочаряна, заместителя министра иностранных дел. 4 октября из Москвы на родину вернулся вице-премьер Мгер Григорян. 6 октября из Минеральных вод прибыл борт авиакомпании Атлантис Армениан Эйр-Лайнс.

Накануне haqqin.az писал, что в операции по переброске вооружений в Армению задействованы гражданские самолеты авиакомпаний Армения-авиа, Норд-стар и Атлантис Армениан Эйр-Лайн.

Как стало известно haqqin.az, очередной груз противотанковых ракетных комплексов «Корнет» был доставлен в Армению посредством самолета Атлантис Армениан Эйр Лайнс, вылетевшего из Минвод в Ереван. Вылет рейса ЕК-3200 был осуществлен сегодня.

Стоит отметить, что эта авиакомпания неоднократно уличалась в контрабанде и незаконном транзите вооружения и даже находится под санкциями Евросоюза, однако это не мешает ей осуществлять рейсы из России в Армению.

В эти минуты с заявлением о незаконной транспортировке вооружения в Армению на гражданских самолетах выступил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В рамках гуманитарной помощи находящийся под санкциями коррумпированный авиаперевозчик Atlantis Armenian Airlines осуществляет перевозку в Армению ракет и ракетных комплексов на гражданских самолетах. Это является вопиющим нарушением Чикагской конвенции и правил Международной организации гражданской авиации", - написал Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Twitter.