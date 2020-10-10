Волонтеры ASAN навестили пожилого жителя села Баш Кюнгют Шекинского района Хикмета Мусаева и подарили ему флаг Азербайджана.

Хикмет Мусаев стал известен после того, как в социальных сетях была распространена его фотография из центра Службы ASAN.

Пожилой человек в изношенной обуви, который принес свои последние 180 манатов, чтобы пожертвовать в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана, никого не оставил равнодушным.

Хикмет Мусаев встретил волонтеров ASAN у себя дома и принял от них флаг Азербайджана. Мужчина выразил уверенность, что азербайджанская армия в скором времени освободит все оккупированные территории, на которых будет развеваться азербайджанский флаг.