Число заразившихся коронавирусом выросло на миллион за два дня

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 37 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

При этом отметку в 36 миллионов случаев заражения мир пересек 8 октября.

По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 37 010 669. Скончались 1 069 836 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 25 миллионов заболевших.