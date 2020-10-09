Трамп впервые выступил перед публикой после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп впервые после заражения коронавирусом провел публичное выступление, оно продолжалось 17 минут.

Он появился на балконе Белого дома под звуки оркестра и почти сразу снял защитную маску. Лидер с улыбкой поприветствовал сотни американцев, собравшихся на лужайке перед его резиденцией, где проходит "мирный протест" в поддержку правоохранительных органов. Люди в голубых футболках и красных кепках периодически скандируют : "Еще четыре года! Еще четыре года!".

"Прежде всего, я чувствую себя прекрасно!" — сказал президент.

Трамп пообещал, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы США не стали "социалистическим государством", и заверил, что страна победит коронавирус. По его словам, у американцев скоро будет вакцина, а Соединенные Штаты начнут быстрое экономическое восстановление.