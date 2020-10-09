В Киргизии пытаются вернуть в тюрьмы сбежавших политиков

Генеральная прокуратура Киргизии призвала ранее осужденных или арестованных политиков, которые были освобождены из мест содержания под стражей и лишения свободы во время беспорядков, добровольно вернуться обратно. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, все сбежавшие из тюрем политические деятели обязаны явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. Генпрокуратура также предупреждает политиков об уголовной ответственности за побег из тюрем и угрозы физической расправы в адрес судей и работников мест лишения свободы, которые высказывались во время освобождения заключенных.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан правоохранителями. Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. Вскоре после ареста Атамбаева были задержаны и его сыновья.