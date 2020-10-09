Один из любимых персонажей haqqin. az - президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью арабской телекомпании Alghad TV. Чем тут же и воспользовался, для того чтобы вылить на аудиторию этой телекомпании новую порцию ядовитой лжи.

После того как Азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по Армении и ее гауляйтерам в Карабахе, первое лицо Еревана стал походить на старую и потасканную кобру – зубы уже выбили, но ядом все равно плюется.

Только такое впечатление могло возникнуть у зрителей, имевших сомнительное удовольствие прослушать его разглагольствования перед журналистом Alghad TV. Смесь лицемерия и откровенной лжи, попытка представить себя невинно потерпевшим в последние дни, стремление заложить мину под будущий мирный процесс – все это было продемонстрировано им в полном объеме.

Опустим весь этот бред про «агрессию с азербайджанской стороны», миролюбивых гауляйтеров и готовившееся «убийство всех армян» - за последние дни этот лепет ереванских пропагандистов уже надоело опровергать. Перейдем сразу к главному – что сейчас больше всего волнует старую и истрепанную тасканием за хвост кобру, сидящую в президентском кресле Армении.

Восстановление страны и зализывание ран? Похороны погибших в затеянной армянской верхушкой авантюре? Возвращение к мирной жизни и изживание амбиций? Ничего подобного. Минирование предстоящего мирного процесса, стремление пусть и будучи побитым, но все же выторговать себе политический гешефт, а если получится, то и повернуть историю вспять – вот что сейчас больше всего беспокоит Саркисяна и возглавляемую им клику.

А потому главной целью ядовитого плевка в этом интервью стала Турция. Саркисяна буквально начинало корежить всякий раз, когда речь заходила об Анкаре и той поддержке, которую турки оказали своим азербайджанским братьям. «Турция не только поддерживает Азербайджан, но и активно участвует в войне, - заходился он в истеричном вранье. – Она поставляет в Азербайджан военную технику, вплоть до истребителей F-16».

Не обошлось и без излюбленной игрушки армянских пропагандистов и нанятых ими пособников из инкубатора лжи имени «Ашотыча» Габрелянова: «Хуже всего то, что она привела в зону конфликта наемников-исламистов. Это не просто мои слова или журналистские слова, это факт, который подтвердили несколько стран, их спецслужбы».

Доказательств, естественно, никаких не прозвучало, аудитории предлагается просто поверить, ведь все так и было, президент Армении, подчиненные которого на гражданских самолетах перебрасывают под видом гуманитарной помощи оружие, гарантирует.

Но это были только цветочки. Чуть позже господин «совру за недорого» Саркисян объяснил, на что он всей душою сейчас надеется: «Очевидно, что путь к прекращению огня, к миру и к возобновлению переговоров - это сопредседательство Минской группы. Однако для того, чтобы запустить этот процесс, установить режим прекращения огня, укрепить доверие, необходимо исключить турецкий фактор. Турция не является сопредседателем Минской группы. Она пытается усилить свое присутствие, она пытается заявить, что ей есть что сказать по этому поводу, но это заявление лишь дестабилизирует ситуацию».

«Остановите Анкару и уберите ее от нас!» - вот как на человеческий язык можно перевести вопль Саркисяна перед телекамерами Alghad TV. После чего он стал вообще заговариваться: «Три страны-сопредседателя играют очень важную и конструктивную роль в этом вопросе. У них одна цель: укрепить доверие, положить конец этим переговорам, достичь мира путем переговоров. Но у Турции вообще нет этой цели, поэтому она не может быть ни посредником, ни участвовать в мирном процессе».