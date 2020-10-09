В Гадруте азербайджанские солдаты ликвидировали лучшего друга главы «НКР» фото
В ходе боев за Гадрут азербайджанские солдаты ликвидировали одного из лучших друзей лидера карабахских сепаратистов Александра Арутюняна. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил лидер т.н. «НКР» Араик Арутюнян.
Араик Арутюнян называет погибшего Александра одним из лучших своих друзей, отмечая, что прошел с ним боевой путь начиная с 1992 года.
Сообщается, что Александр Арутюнян был одним из первых, кто получил орден «Боевой крест» I степени во время Первой карабахской войны.