Помощник президента: при обстреле Гянджи армянами убиты семь человек, 33 тяжело ранены

Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается. Безнаказанность Армении подталкивает ее к дальнейшим военным преступлениям, заявил на своей странице в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Нарушая гуманитарное перемирие, Армения произвела беспорядочный обстрел густонаселенной жилой части Гянджи. Армению нужно остановить», - написал Хикмет Гаджиев.

«Среди ночи город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. Разрушены три жилых дома. На данный момент убито как минимум семь мирных жителей, в том числе женщины. Тяжело ранены 33 мирных жителя, среди которых дети. Армения прикрывается гуманитарным прекращением огня, чтобы атаковать мирных жителей Азербайджана», - написал помощник президента.