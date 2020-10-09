Помощник президента: при обстреле Гянджи армянами убиты семь человек, 33 тяжело ранены
Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается. Безнаказанность Армении подталкивает ее к дальнейшим военным преступлениям, заявил на своей странице в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Нарушая гуманитарное перемирие, Армения произвела беспорядочный обстрел густонаселенной жилой части Гянджи. Армению нужно остановить», - написал Хикмет Гаджиев.
«Среди ночи город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. Разрушены три жилых дома. На данный момент убито как минимум семь мирных жителей, в том числе женщины. Тяжело ранены 33 мирных жителя, среди которых дети. Армения прикрывается гуманитарным прекращением огня, чтобы атаковать мирных жителей Азербайджана», - написал помощник президента.
In the midst of night Ganja city came under missile attack of Armenia. 3 residential buildings destroyed. As of now 7+civilians, as well as women killed. 33 civilians inlc kids seriously wounded. Armenia hides itself behind humanitarian ceasefire to attack Azerbaijani civilians. pic.twitter.com/bZR3vf2LyO— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 11, 2020