Хикмет Гаджиев: Армения получила новые ракеты «Смерч» и атаковала мирных жителей Азербайджана

Армения в рамках гуманитарной помощи, доставляемой гражданскими авиалиниями, получила новые ракеты «Смерч», заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем Twitter.

«Сразу же начались атаки на мирное население и энергетическую инфраструктуру в Мингячевире», - отметил Хикмет Гаджиев.

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