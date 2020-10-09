Хикмет Гаджиев: Армения получила новые ракеты «Смерч» и атаковала мирных жителей Азербайджана
Армения в рамках гуманитарной помощи, доставляемой гражданскими авиалиниями, получила новые ракеты «Смерч», заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем Twitter.
«Сразу же начались атаки на мирное население и энергетическую инфраструктуру в Мингячевире», - отметил Хикмет Гаджиев.
Armenia under the humanitarian aid, delivered via civilian airlines, received new Smerch missiles. Immediately started to attack civilian population and critical energy infrastructure in Mingachevir. See the gap between civilized world and Armenia. pic.twitter.com/z8rMfIigRb— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 11, 2020