В Таджикистане выбирают президента

В Таджикистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 6:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает ЦИК Таджикистана.

Всего в стране открыто 3 414 участков для голосования, за пределами Таджикистана — еще 39 участков. Всего зарегистрированы 4,9 млн избирателей.