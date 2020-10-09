В Таджикистане выбирают президента
В Таджикистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 6:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает ЦИК Таджикистана.
Всего в стране открыто 3 414 участков для голосования, за пределами Таджикистана — еще 39 участков. Всего зарегистрированы 4,9 млн избирателей.
Sputnik Таджикистан пишет, что уже президент Таджикистана Эмомали Рахмон проголосовал на выборах главы государства.
За выборами будут следить международные наблюдатели — от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполкома СНГ, ШОС, а также от России и Узбекистана.
За пост президента борются пять кандидатов, в том числе действующий президент Эмомали Рахмон.