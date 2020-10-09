Ильхам Алиев: «Пашинян больше не произнесет: «Карабах – это Армения»

По словам президента И.Алиева, главным результатом сентябрьской войны стало принуждене Армении к принятию базовых принципов - основы для урегулирования, а в них четко прописано, как конфликт должен быть урегулирован и в какой последовательности должны быть возвращены оккупированные территории Азербайджану. И.Алиев остался доволен итогом процесса: «Формат переговоров остается неизменным. Это означает, что переговоры велись, ведутся и будут вестись только между Азербайджаном и Арменией. Все попытки армянского руководства переложить эту ответственность на марионеточный режим, который существует в Нагорном Карабахе, провалились. После этого я уверен, что от Пашиняна мы больше не услышим: «Карабах — это Армения», а также не услышим, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым руководством Нагорного Карабаха. Если такие заявления им будут сделаны, это будет означать, что он проявил неуважение и к посредникам, и к своей делегации, которая согласовала этот текст в Москве, и, по существу, он вновь подрывает переговорный процесс. К чему это пришло в этот раз, я думаю, все отчетливо видят. Я не думаю, что он позволит себе второй раз наступить на те же грабли», - цитирует РБК главу азербайджанского государства.