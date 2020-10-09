Ильхам Алиев о попытках Армении отбить Гадрут и Джебраил

«Ночью и утром (с 9 на 10 октября – РЕД.) я был информирован о попытках масштабного контрнаступления армянских сил по многим направлениям: и попытка отбить Гадрут, и попытка отбить освобожденные нами территории в Джебраильском районе, и попытка в северном направлении. Понимая, что в Москве стороны могут договориться, они пытались максимум вернуть себе назад то, что было утеряно, и то, что им не принадлежит. Поэтому главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать», - сказал в интервью РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан должен за столом переговоров увидеть конструктивный подход с армянской стороны, прекращение попыток имитации переговорного процесса, воздержание от провокационных действий, заявлений и приверженность цели нахождения пути урегулирования. По словам азербайджанского президента, в течение последнего года Армения пыталась подорвать переговорный процесс и возложить ответственность на Азербайджан.

Ильхам Алиев особо отметил, что на переговорах в Москве Азербайджан не стал требовать за столом переговоров полной капитуляции Армении: «Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим. Он был уязвим и до эскалации в силу внутриполитических причин. Сейчас он уязвим еще больше. И я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы. Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано. Но это предполагает, безусловно, согласованный вывод армянских оккупационных сил с нашей территории. Поскольку в заявлении есть ссылка на субстантивные переговоры, а это значит — на базовые принципы, а там все конкретно написано, когда освобождаются пять районов, когда освобождаются еще два».