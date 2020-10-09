И.Алиев: «Пусть Пашинян благодарит Путина. Россия в очередной раз пришла на спасение Армении»
«Когда в Армении к власти пришло новое руководство (правительство Пашиняна – РЕД.), первые контакты были очень обнадеживающими, я уже об этом говорил. Но потом произошло совершенно противоположное, мы почувствовали себя обманутыми. Мы понимаем, что мы ведем переговоры с противником, но даже с противником, с врагом надо оставаться честным хотя бы перед собой, надо уважать свое слово. И когда это произошло, естественно, желание продолжать эту бессмысленную деятельность у нас пропало. О чем говорить можно с оппонентом, если каждое его слово ложь, если ложь распространяется на мировые СМИ, если ложь транслируется по всему миру? Наверное, они привыкли врать у себя в стране, но когда в эпоху интернета врешь об истории, о сути конфликта, то это очень быстро разоблачается», - заявил И.Алиев в интервью российскому РБК.
Говоря о возможности возобновления в будущем переговоров с главой армянского правительства Николом Пашиняном, И.Алиев особо отметил: «Я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя. Я никогда себе не позволял такого тона общения ни с кем, ни внутри страны, ни тем более за рубежом. Но когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении».