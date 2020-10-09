МИД: призывы Армении к перемирию – не что иное, как лицемерие

Несмотря на достигнутое на состоявшейся в Москве при посредничестве Российской Федерации встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении соглашение о соблюдении режима гуманитарного перемирия с 12:00 10 октября 2020 года, вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать это соглашение. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В документе МИД отмечается, что сразу после вступления в силу режима гуманитарного перемирия вооруженные силы Армении подвергли обстрелу Агдамский и Тертерский районы Азербайджана. Спустя несколько часов ВС Армении предприняли попытку атаки в направлении Гадрута и Джебраила.

В результате обстрела ВС Армении санитарной машины с белым флагом, которая собирала тела армянских солдат на территории села Суговушан, тяжело ранен военнослужащий медицинской службы.

В ночь на 11 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана Гянджу, расположенный на значительном удалении от линии фронта. В результате атаки погибли 7 гражданских лиц, ранены 34 человека, среди них есть и дети.

Обстрел ВС Армении мирного населения и городов после достижения договоренности о гуманитарном перемирии является очередным свидетельством вандализма и показывает, что призывы руководства Армении являются ни чем иным, как лицемерием.

Целенаправленные обстрелы мирного населения, домов, гражданских объектов, медработников в рамках агрессорской политики Армении против Азербайджана в очередной раз свидетельствуют о том, что эта страна игнорирует фундаментальные нормы международного права и Женевской конвенции, открыто нарушает свои обязательства и далека от принципов гуманизма, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.