Ильхам Алиев: «На ведущих российских каналах оскорбляют азербайджанский народ и президента»

«Я всегда говорил, что россиян в Азербайджан влечет не только кухня, пляжи, история, но и то, что они чувствуют себя комфортно, они чувствуют себя в своей среде. Они разговаривают с людьми на русском языке. Вы, наверное, знаете, что столько школ на русском языке, как в Азербайджане, нет нигде. Но вы уже здесь провели несколько дней и знаете, насколько фактор армянской оккупации влияет на настроение людей. Люди ловят каждое слово, каждый жест, каждую мимику. И, конечно, я вам скажу откровенно: за эти две недели, когда на некоторых российских каналах мы видим оголтелую антиазербайджанскую пропаганду, фальсификацию, манипуляцию, несбалансированный состав участников ток-шоу, когда оскорбляется азербайджанский народ, оскорбляется президент Азербайджана на ведущих российских каналах — это, конечно, не добавляет авторитета России», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.

Глава азербайджанского государства откровенно заявил в беседе с российским журналистом: «Я этот вопрос доводил до российского руководства. Не в плане того, что нас это волнует, азербайджанское общество и общественное мнение формируется внутри Азербайджана, а в плане того, что это может когда-то привести к определенным сложностям в наших планах. У нас с Россией планы по дальнейшему развитию взаимодействия. Мы активно работаем сейчас по пяти дорожным картам экономического и другого сотрудничества, и в политическом плане очень хорошие вопросы. Но вот та информационная атака, с которой мы столкнулись с российскими медиа за это время, конечно, она нанесла большой вред общественному восприятию России».

Ильхам Алиев коснулся также и роли России в карабахском урегулировании: «Россия как сопредседатель Минской группы, конечно же, обладает теми же правами и полномочиями, которыми наделены три страны со стороны ОБСЕ. Но, безусловно, Россия, как наш сосед, как страна, которая имеет и с Азербайджаном и с Арменией общую историю, конечно, она играет особую роль. И, безусловно, эта роль, она основана и на истории, и на взаимодействии наших народов, а также и на весе и роли России в мире и, безусловно, в нашем регионе. Поэтому, конечно же, возможности России повлиять на урегулирование конфликта несравненно больше, чем у любой другой страны, в силу этих объективных причин. Поэтому неоднократно мы и обращались к российскому руководству, чтобы российское руководство использовало бы те рычаги политического влияния на Армению, чтобы убедить армянскую сторону в прекращении оккупации. Неоднократно эта тема обсуждалась, и я вам могу сказать, что на всех многочисленных встречах с моим российским коллегой в той или иной форме — либо детально, либо не очень обширно — эта тема обсуждалась. Но этого не произошло.

Ведь не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100%. Безопасность обеспечивает Россия, бесплатным вооружением обеспечивает Россия. Мы уничтожили армянскую технику, наверное, на миллиарды долларов вот сейчас, за это время. Откуда у них эти деньги? У них их нет. Это все бесплатные поставки из России. Газоснабжение по льготным ценам из России. Электроэнергия в какой-то степени тоже. Железные дороги, связь, военная база, даже российские пограничники охраняют армянскую границу с Турцией и Ираном. Если бы не это, она бы была пустая.

У какой еще страны есть столько рычагов повлиять на Армению? Ни у какой. И, может быть, в мире нет двух других стран, одна из которых была бы в такой полной зависимости. Поэтому, безусловно, я убежден в этом, при настойчивости со стороны российской стороны, я думаю, с учетом того, что статус-кво мы изменили, линию соприкосновения мы прорвали и, думаю, что отрезвление в Ереване произошло, — безусловно, у России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения, и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении, в том, чтобы найти решение с Азербайджаном, а оно достаточно простое: уйти с территории, вывести войска, наши люди туда вернутся — и мы будем пытаться вновь жить рядом».