Ильхам Алиев собирается посетить Джебраил и Гадрут
Журналист российского издания РБК спросил президента Азербайджана: «Собираетесь ли вы посетить освобожденные азербайджанской армией территории?». Ильхам Алиев ответил: «Безусловно!»
Президент Азербайджана заявил, что правительство будет возвращать азербайджанских беженцев в свои дома: «Вы можете представить радость этих людей, радость жителей Джабраила, сел Физули, жителей Тертерского района, Гадрута, которые вернутся на свои земли после почти что 30 лет? Там некуда возвращаться. И вот видеокадры, которые мы демонстрировали с освобожденных территорий, показывают, что там все разрушено. Мы это знали. Это хуже, чем Сталинград. А все, что было не разрушено, все было разворовано. Они даже рамы оконные воровали. Унитазы воровали. Это просто мародерство, возведенное в государственную политику. Поэтому мы будем восстанавливать эти территории».