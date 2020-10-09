Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:45

Армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарное перемирие, подвергли второй по величине город Азербайджана - Гянджу ракетному обстрелу. Число погибших достигло к этому часу семи человек. Среди раненых есть дети.

Еще вчера все армянские источники - от президента до интернет-воинов и проплаченных пропагандистов - убеждали всех нас в исключительном «миролюбии» Армении. «Ничего нам, кроме мира не нужно, а вот Азербайджан – это война», - заявляли они с экранов всех российских телеканалов и мировых изданий. И не успели просохнуть чернила под соглашением о гуманитарном прекращении огня – как на спавшую Гянджу обрушились армянские ракеты. Иллюстрация к миролюбию Армении, к тому, как Ереван соблюдает договоренности сейчас, как он будет соблюдать их впредь – исчерпывающая. А заодно – и истинное отношение к Москве как посреднику и стратегическому партнеру в мирном урегулировании, которого на словах так жаждал Ереван. Ракетный удар по Гяндже – это открытый вызов армянской стороны Путину и Лаврову, сопредседателям Минской группы, лидерам миролюбивого Евросоюза…

Этим ударом Ереван произвел сеанс саморазоблачения и политического цинизма. И увиденное – может вызвать только отвращение и брезгливость. Не говоря уже о том, что ни о каком доверии ереванскому террариуму теперь быть не может. Заявления Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана о том, что точку в этом конфликте нужно ставить только военным путем – критиковала вся Азиопа. «Переговоры наше все, переговоры при прекращении огня», - возвышали голоса со всех сторон. Готовность к переговорам Баку была обозначена, к гуманитарному для начала прекращению огня – тоже. В ответ ночью на мирный город полетели ракеты… «Восстановление территориальной целостности Азербайджана любым путем, если понадобится – то через принуждение армянской стороны к переговорам», - заявляет Ильхам Алиев. «Продолжение боевых действий до тех пор, пока азербайджанская армия не отвоюет весь Нагорный Карабах», - поддерживает его Реджеп Эрдоган. Как показал обстрел Гянджи – сегодня это единственный адекватный подход к любому диалогу с Ереваном. Ни о какой «агрессии» речь не идет. Принуждение к миру – тот единственный язык, который понимает ереванская клика. Думаю, что теперь, после ударов по Гяндже справедливость Баку и Анкары поймут и в Москве, которую ее местный «союзник» этим ударом публично унизил. Как поймут и в Тегеране, который последние два дня начал откровенно «повиливать», в лице Роухани посылая проармянские сигналы и о нежелательности участия в урегулировании конфликта Турции, и о неких «исламистах», едущих в Закавказье. Поддержат действия Еревана только в Париже, ну так это вполне ожидаемо – Армения им начихает в глаза, а Макрону это как утренняя роса, так что иного ожидать и не стоит.