Армяне стреляют ракетами в Гянджу и забрасывают камнями Москву наша реакция
Армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарное перемирие, подвергли второй по величине город Азербайджана - Гянджу ракетному обстрелу. Число погибших достигло к этому часу семи человек. Среди раненых есть дети.
Еще вчера все армянские источники - от президента до интернет-воинов и проплаченных пропагандистов - убеждали всех нас в исключительном «миролюбии» Армении. «Ничего нам, кроме мира не нужно, а вот Азербайджан – это война», - заявляли они с экранов всех российских телеканалов и мировых изданий.
И не успели просохнуть чернила под соглашением о гуманитарном прекращении огня – как на спавшую Гянджу обрушились армянские ракеты. Иллюстрация к миролюбию Армении, к тому, как Ереван соблюдает договоренности сейчас, как он будет соблюдать их впредь – исчерпывающая.
А заодно – и истинное отношение к Москве как посреднику и стратегическому партнеру в мирном урегулировании, которого на словах так жаждал Ереван. Ракетный удар по Гяндже – это открытый вызов армянской стороны Путину и Лаврову, сопредседателям Минской группы, лидерам миролюбивого Евросоюза…
Этим ударом Ереван произвел сеанс саморазоблачения и политического цинизма. И увиденное – может вызвать только отвращение и брезгливость. Не говоря уже о том, что ни о каком доверии ереванскому террариуму теперь быть не может.
Заявления Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана о том, что точку в этом конфликте нужно ставить только военным путем – критиковала вся Азиопа. «Переговоры наше все, переговоры при прекращении огня», - возвышали голоса со всех сторон. Готовность к переговорам Баку была обозначена, к гуманитарному для начала прекращению огня – тоже. В ответ ночью на мирный город полетели ракеты…
«Восстановление территориальной целостности Азербайджана любым путем, если понадобится – то через принуждение армянской стороны к переговорам», - заявляет Ильхам Алиев.
«Продолжение боевых действий до тех пор, пока азербайджанская армия не отвоюет весь Нагорный Карабах», - поддерживает его Реджеп Эрдоган.
Как показал обстрел Гянджи – сегодня это единственный адекватный подход к любому диалогу с Ереваном.
Ни о какой «агрессии» речь не идет. Принуждение к миру – тот единственный язык, который понимает ереванская клика. Думаю, что теперь, после ударов по Гяндже справедливость Баку и Анкары поймут и в Москве, которую ее местный «союзник» этим ударом публично унизил.
Как поймут и в Тегеране, который последние два дня начал откровенно «повиливать», в лице Роухани посылая проармянские сигналы и о нежелательности участия в урегулировании конфликта Турции, и о неких «исламистах», едущих в Закавказье.
Поддержат действия Еревана только в Париже, ну так это вполне ожидаемо – Армения им начихает в глаза, а Макрону это как утренняя роса, так что иного ожидать и не стоит.
Сеанс политического цинизма и средневекового варварства, который армянская клика устроила перед всем миром, отдав приказ об ударе по детям Гянджи, принесет Еревану гораздо больше негативных последствий, чем они там себе думают. Даже в самых запущенных конфликтах мировое сообщество предпочитает, чтобы все было чинно и благородно – воюйте сколько хотите, но только до того момента, пока не сели в присутствии международных посредников за стол переговоров.
Армения посчитала себя выше этих общепринятых и цивилизованных правил, и тем самым вступила на дорожку, ведущую ее в закуток, где обитают страны-изгои: Сомали, Руанда и прочие гондурасы. Что ж, удачи Еревану на этом пути к таким же партнерам-изгоям…