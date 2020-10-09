Армения обнародовала имена новых погибших в Карабахе
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала новый список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в списке 25 новых фамилий.
Никогосян Тарон Тадевосович, 1992 г.р.
Шахназарян Асатур Суренович, 1996 г.р.
Мкртчян Айк Арамович 1997 г.р.
Махтесян Грач Варужанович, 2001 г.р.
Саакян Павел Миранович, 2000 г.р.
Эркоян Манвел Дарвинович, 2000 г.р.
Хачатрян Артур Мисакович, 2001 г.р.
Гузанян Геворк Юрьервич, 2001 г.р.
Тигранян Артур Серобович, 2000 г.р.
Казарян Пайлак Давидович, 2001 г.р.
Киракосян Арен Каренович, 2000 г.р.
Оганян Арман Арутюнович, 2001 г.р.
Аракелян Арцрун Меружанович, 2001 г.р.
Айрапетян Эдгар Вагеевич, 2000 г.р.
Азарян Славик Араратович, 2000 г.р.
Акопян Завен Степанович, 2001 г.р.
Овакимян Арман Арамович, 2000 г.р.
Халатян Арташес Акопович, 2001 г.р.
Саркисян Нарек Вагарашакович, 2001 г.р.
Резервист Аваков Сурен Славикович, 1974 г.р.
Карапетян Абраам Овсепович, 2001 г.р.
Карапетян Армен Давидович, 2001 г.р.
Туманян Гриша Норайрович, 1999 г.р.
Погосян Саркис Самвелович, 1990 г.р.
Фарманян Александр Наириевич, 1996 г.р.