Поисково-спасательная операция МЧС в Гяндже фото
11 октября около 2 часов ночи армянская армия, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу город Гянджа, расположенный за пределами зоны боевых действий. В результате одна из ракет попала в жилой дом, полностью разрушив здание. Жильцы дома остались под завалами. Как передает haqqin.az, об этом сообщается на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Оперативно привлеченные на территорию соответствующие силы МЧС извлекли из-под завалов в настоящее время 17 человек и 7 тел погибших.
К поисково-спасательной операции привлечены 33 человека личного состава и 3 единицы техники Гянджинского регионального центра, 25 человек личного состава, 3 единицы техники и 5 специально обученных собак от Службы спасения особого риска, 48 человек личного состава и 2 единицы техники Войск гражданской обороны, 21 человека личного состава и 3 единицы техники Государственной службы пожарной охраны МЧС. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.