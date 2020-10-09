В России рекорд по числу новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявили 13 634 новых заболевших коронавирусом. Это максимальное число за все время пандемии. Суточный прирост числа заболевших ставит рекорды третий день подряд — вчера было выявлено 12 126 новых случаев, за день до этого — 11 493.

Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией, скончались 149 пациентов. Зараженных выявили в 85 регионах страны, 26,3% от общего числа случаев инфицирования не имеют клинических проявлений болезни. Больше всего зараженных — в Москве (4501) и Петербурге (528).

Полностью выздоровели за сутки 4 240 человек. Всего в России с начала пандемии официально зарегистрировали 1 298 718 инфицированных, умерли 22 597 человек.