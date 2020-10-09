Хикмет Гаджиев: Армяне обстреляли Гянджу из «Точки-У»

Мы должны довести до внимания международного сообщества, что это преступление против человечности. Об этом сказал журналистам приехавший в Гянджу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Армянская сторона обратилась с призывами к гуманитарному перемирию, так и произошло. Однако сразу после объявления гуманитарного перемирия армянские вооруженные силы обстреляли густонаселенный район Гянджи из очень опасного оружия - ракетного комплекса «Точка-У», - заявил помощник президента.

Хикмет Гаджиев добавил, что это действие Армении следует рассматривать как большое неуважение к международному сообществу, в том числе к Российской Федерации, поскольку оно было совершено после того, как в России было согласовано соглашение о прекращении огня.