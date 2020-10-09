Умышленный обстрел Арменией гражданских объектов еще раз демонстрирует нежелание этой страны соблюдать основополагающие нормы международного права, а также взятые ею обязательства. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Российской Федерации.

В сообщении азербайджанского посольства напоминается, что 10 октября 2020 года с 12:00 была достигнута договоренность министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации о прекращении огня для обмена военнопленными и телами погибших в ходе боестолкновений.

Несмотря на гуманитарную составляющую этого соглашения, вооруженные силы Армении, грубо нарушив достигнутую договоренность, подвергли артиллерийскому обстрелу Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, а также предприняли попытку атаки в направлении Гадрута и Джебраила, отмечается в заявлении.

Кроме того, машина скорой помощи, имеющая отличительный белый флаг, которая занималась сбором тел армянских солдат в селе Суговушан, была обстреляна и в результате медицинский работник был серьезно ранен.

В ночь на 11 октября второй по величине город Азербайджана Гянджа, расположенный далеко за линией фронта, подвергся массивному ракетному обстрелу со стороны Армении, повлекшему за собой многочисленные разрушения жилых домов, погибли девять мирных жителей, 34 человека, включая детей, получили серьезные ранения различной степени тяжести.

В связи с этим МИД Азербайджанской Республики сделал официальное заявление, в котором говорится, что обстрел мирных жителей и городов после договорённости о прекращении огня является ещё одним ярким вопиющим примером безответственности, а призывы к прекращению огня со стороны руководства Армении – ни чем иным, как лицемерием и попыткой выиграть время.

Умышленный обстрел Арменией гражданских объектов ещё раз демонстрирует нежелание соблюдать основополагающие нормы международного права, а также взятые ею обязательства.

Азербайджан решительно осуждает очередные агрессивные действия Армении и призывает международное сообщество предпринять действенные меры по принуждению страны-оккупанта - Армении к соблюдению международного права и взятых на себя международных обязательств.

Вся ответственность за ситуацию, возникшую в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении.