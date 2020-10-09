Баку: Удар по Гяндже - это военное преступление, геноцид против азербайджанского народа

Азербайджан предоставил международным организациям всю информацию о ракетном обстреле вооруженными силами Армении азербайджанского города Гянджа, сказал журналистам находящийся в Гяндже помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В настоящее время идет изучение траектории ракетного удара по Гяндже. По предварительным данным, удар был нанесен с оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Это был целенаправленный и подлый удар армянских военных. Ответственным за этот акт геноцида против азербайджанского народа является военно-политическое руководство Армении", - сказал Гаджиев.

По его словам, Азербайджан в настоящее время оценивает ситуацию. "Мы оставляем за собой право уничтожить все легитимные военные объекты, с которых обстреливаются азербайджанские города", - добавил помощник президента.

Кроме того, Х.Гаджиев отметил, что страны, продающие Армении вооружение, должны знать, что "она применяет это оружие против гражданских лиц, против детей".

Помощник президента также сказал, что ракетные удары по Гяндже являются военно-политической провокацией руководства Армении: "Мы классифицируем ракетный удар армянской стороны по Гяндже как теракт, военное преступление, геноцид против азербайджанского народа. Это военно-политическая провокация руководства Армении".

По его словам, военная цель этой провокации заключается в стремлении запугать население Азербайджана, посеять панику. "Политическая цель - расчет на то, что Азербайджан ударит в ответ по объектам в Армении и, таким образом, у Армении появится повод вовлечь третьи страны в конфликт", - отметил он.

Гаджиев призвал Минскую группу ОБСЕ и мировую общественность дать оценку обстрелу Гянджи.

"Это акт вандализма, варварство, совершенные армянской стороной, и очередное преступление против азербайджанского народа. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении. Территория Азербайджана подвергается обстрелу с территории Армении. Все это является грубейшим нарушением международного права", - подчеркнул Гаджиев.