МЧС завершило спасательные работы в Гяндже: 9 погибших, 17 раненых

С учетом информации соответствующих структур о том, что под завалами людей не осталось, поисково-спасательные работы на месте ракетного обстрела армянскими вооруженными силами жилого дома в Гяндже завершились, сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в результате попадания ракеты полностью был разрушен многоквартирный дом, многие жильцы которого остались под его завалами.

К месту происшествия были привлечены соответствующие силы МЧС, которые извлекли из-под завалов здания 17 раненых и девять тел.