Азербайджанские журналисты в освобожденном селе Талыш видео
Представители азербайджанских средств массовой информации посетили освобожденное в ходе успешного контрнаступления Азербайджанской армии село Талыш в Тертерском районе.
Представители азербайджанских средств массовой информации посетили освобожденное в ходе успешного контрнаступления Азербайджанской армии село Талыш в Тертерском районе.
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