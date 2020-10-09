Армения снова обстреляла мирных жителей Азербайджана
Вооруженные силы Армении обстреливают села Агдамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Вооруженные силы Армении обстреливают села Агдамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
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