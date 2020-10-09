Ильхам Алиев об ударе по Гяндже: «Азербайджан даст достойный ответ!»

"Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу мирных жителей Гянджи. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций", - написал глава государства в своем Twitter.

Президент также подчеркнул, что это является неуважением к переговорам при посредничестве России и еще одним проявлением армянского фашизма: "Эти подлые дела никогда не сломят волю азербайджанского народа!"

Глава государства отметил, что "военно-политическое руководство Армении ответственно за совершенные им преступления. Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!"

"Ракетный обстрел был произведен из Варденисского района Армении. В целом убит 41 азербайджанский мирный житель и более 200 получили ранения. Целью армянской стороны является повторная оккупация освобожденных территорий", - сказал глава государства.