Ильхам Алиев об ударе по Гяндже: «Азербайджан даст достойный ответ!»
Президент Ильхам Алиев назвал военным преступлением ракетный удар вооруженных сил Армении по городу Гянджа.
"Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу мирных жителей Гянджи. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций", - написал глава государства в своем Twitter.
Президент также подчеркнул, что это является неуважением к переговорам при посредничестве России и еще одним проявлением армянского фашизма: "Эти подлые дела никогда не сломят волю азербайджанского народа!"
Глава государства отметил, что "военно-политическое руководство Армении ответственно за совершенные им преступления. Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!"
"Ракетный обстрел был произведен из Варденисского района Армении. В целом убит 41 азербайджанский мирный житель и более 200 получили ранения. Целью армянской стороны является повторная оккупация освобожденных территорий", - сказал глава государства.