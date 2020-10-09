В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров в воскресенье, 122 человека вылечились.

Один пациент с положительным ответом теста на коронавирус скончался.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 41 982 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 357 человек вылечились, 609 человек скончались. Лечение 2016 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведено 1 176 720 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7064 - за минувшие сутки.