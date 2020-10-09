АФФА пожалуется на черногорского футболиста, поддержавшего Армению

После игры черногорский футболист Андрия Драгоевич, поигравший в армянских клубах, поделился в соцсетях публикацией о том, что посвящает эту победу Армении.

"Вмешательство третьей страны в вопрос, который ее не касается, не просто не этичен, но и является свидетельством поддержки сепаратистского режима, что недопустимо, - заявил Эльхан Мамедов. - АФФА крайне негативно к этому относится. Драгоевич не играл против сборной Азербайджана, но это не меняет наше отношение к ситуации. АФФА направит официальную жалобу в УЕФА. Устно Европейский футбольный союз уже проинформирован".