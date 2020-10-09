МИД Турции: беззаконие Армении нужно остановить

«Решительно осуждаем ракетный обстрел второго по величине города Азербайджана - Гянджи, совершенный Арменией в нарушение гуманитарного перемирия ближе к утру, 11 октября», - цитирует Anadolu сообщение МИД Турции.

В турецком ведомстве отметили, что атака на Гянджу является новым примером провокаций Еревана, направленных на распространение конфликта за пределы оккупированных территорий Азербайджана: «Это нападение в то же время показывает, что Армения не видит ничего плохого в нарушении международного гуманитарного права с целью продолжения незаконной оккупации и не понимает языка прекращения огня».

Международное сообщество должно остановить это беззаконие, отметили в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве Турции выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

В зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в полдень 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня. Стороны согласовали прекращение огня в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.