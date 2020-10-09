Атаки вооруженных сил Армении на электростанции в Мингячевире, игнорирующей соглашение о гуманитарном перемирии, являются очередным преступлением, направленным на подрыв энергетической и экологической безопасности в регионе.

В Министерстве энергетики haqqin.az сообщили, что региональная катастрофа была предотвращена за счет нейтрализации ракет силами ПВО Азербайджанской армии. ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире, крупнейшая тепловая электростанция на Южном Кавказе, и Мингячевирская гидроэлектростанция в настоящее время работают в обычном режиме.

В министерстве отметили, что обращение министра энергетики Пярвиза Шахбазова, в котором сообщается о нападении на нефтяную и электроэнергетическую инфраструктуру Азербайджана и содержится призыв осудить провокации Армении, опубликовано на официальном сайте Секретариата Международной энергетической хартии. Обращение также направлено секретариатом ОПЕК странам ОПЕК+.