Помощник президента: если Армения не остановится, Азербайджан примет ответные меры

Армения сегодня подвергла Гянджу ракетному обстрелу. Если Армения продолжит свои деяния, то в соответствии с международным правом Азербайджан примет ответные меры, сказал на брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Гянджа - густонаселенный город. В результате обстрела погибли и ранены много людей. Армения использовала при нападении оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У». Ракета, выпущенная из этого комплекса, обладает колоссальной разрушительной силой. Обстрел густонаселенной территории из такой ракеты осуществлен именно для того, чтобы убить много людей.

Параллельно Армения обстреливает из реактивной системы залпового огня "Смерч" промышленный город Азербайджана Мингячевир. Это противоречит соглашению о гуманитарном перемирии, достигнутому в Москве. Международные организации должны оказать политическое давление на Армению.

В Армению поставляется оружие - как с "черного рынка", так и с использованием гражданских самолетов. Это полностью противоречит международным нормам гражданской авиации", - отметил Хикмет Гаджиев.

"Армения обстреливает населенные пункты как вблизи линии соприкосновения, так и в 100 километрах от зоны ведения боевых действий. Если Армения продолжит эти деяния, Азербайджан в соответствии с международным правом примет ответные меры. Но мы боремся с вооруженными силами Армении. Наша цель не гражданское население. Военные должны биться на поле боя, а не вести войну против гражданского населения", - сказал помощник президента.