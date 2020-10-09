Ракетный удар вооруженных сил Армении по Гяндже, в результате которого погибли девять мирных граждан... – это спланированный террористический акт либо военное преступление со стороны Еревана. Об этом в беседе с «Вестником Кавказа» сказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это не просто грубейшее нарушение взятых на себя обязательств (через сутки после подписания Арменией соглашения о прекращении огня), но, в зависимости от трактовки, либо военное преступление, либо акт международного терроризма. Важно понимать, в чем особенность этого удара. Когда боевые действия ведутся с помощью артиллерии либо реактивных систем залпового огня, даже если огонь идет по военным целям, не исключено поражение невоенных целей из-за отклонения снарядов. Однако баллистическим ракетам, как те, что упали в Гяндже, вводится полетное задание, заранее записываются координаты места, по которому наносится удар. То есть эта атака на Гянджу – спланированная, подтвержденная и санкционированная со стороны военного командования Армении», - поясняет российский военный эксперт.

«...Нет сомнений в том, что у военно-политического руководства Армении был умысел нанести удар именно по жилому району второго по величине города Азербайджана. Перемирие, заключенное с Азербайджаном, Ереван, по сути, уничтожил – причем цинично, запуская преднамеренные атаки по мирному азербайджанскому населению. ...Это необходимо расследовать и дальше привлекать организаторов атаки к международному суду...», - добавил Коротченко.

«Нужно прояснить вопрос, был ли автором этих ракетных ударов сам Никол Пашинян как верховный главнокомандующий или же решение принимали без него. Второй сценарий означает, что он потерял контроль над ситуацией в вооруженных силах. Если санкции на ракетную атаку давал непосредственно Пашинян, тогда он не отличается от людей, которые в Нюрнберге отвечали за содеянное во Второй мировой войне в международном трибунале. Если Пашинян такую команду не давал, то вопрос, зависит ли от него хоть что-нибудь сейчас в поведении войск Армении? Нужно выяснить, кто отдал этот преступный приказ. ...Ракеты были запущены непосредственно ВС Армении, и остается только расследовать, кто из членов военно-политического руководства отдал приказ – либо Пашинян, либо министр обороны Тоноян», - заключил военный эксперт.