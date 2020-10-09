Эр-Рияд: поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии - Джейхуном Байрамовым и Файсалом бин Ферхан Аль Саудом состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава внешнеполитического ведомства королевства выразил обеспокоенность напряженностью в Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана.

Как сообщает Управление пресс-службы МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов представил саудовскому министру подробную информацию об эскалации напряженности в регионе, в частности, о том, что Армения целенаправленно атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру Азербайджана.

Было отмечено, что после вступления в силу гуманитарного перемирия находящийся вдали от зоны боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, что привело к гибели погибли девяти мирных граждан, ранению 34 человек, в том числе детей.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что обстрел мирных людей, жилых домов, гражданских объектов, медицинских работников является наглядным примером того, что Армения игнорирует фундаментальные нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права и требования Женевских конвенций.

Глава МИД Саудовской Аравии выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана и отметил важность политического урегулирования конфликта.