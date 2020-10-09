Bloomberg: турецкое месторождение газа в Черном море оказалось больше, чем считалось

В ближайшие дни правительство Турции должно выступить с новой оценкой запасов газа на месторождении, разведанном в Черном море. Предполагается, что она значительно превышает первоначальную, сообщает агентство Bloomberg.

О том, что в Черном море обнаружено месторождение объемом около 320 миллиардов кубометров природного газа, в августе сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, поставки энергоносителей с этого месторождения могут начаться уже в 2023 году.

Турция ежегодно потребляет около 50 миллиардов кубометров газа.