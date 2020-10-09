Трамп: Я победил безумный китайский вирус и могу выйти из подвала

Президент США Дональд Трамп после перенесенного COVID-19 стал невосприимчив к коронавирусу. Об этом сам глава Белого дома заявил сегодня в эфире телеканала Fox News.

"Похоже, у меня иммунитет, поэтому я могу выйти из подвала, что я бы сделал в любом случае", – сказал американский президент, пишет украинское издание Gordon.

"Президент находится в отличной форме, чтобы сражаться в битвах. Я победил этот безумный, ужасный китайский вирус. Прошел наибольшие испытания, и я в отличной форме. Должен сказать вам, что чувствую себя фантастически", – заявил Трамп.

Он особо отметил коктейль из антител от фирмы Regeneron, который ему ввели 2 октября – в период острой фазы COVID-19. По мнению Трампа, коктейль следует распространить по больницам страны.