Нателла Рустамова, автор haqqin.az 00:05

Игнорирование военно-политическим руководством Армении международного права давно стало обычным явлением, однако его креативность в совершении преступлений, подпадающих под статьи принятого всем цивилизованным миром международного уголовного права, не перестает удивлять. Армянская сторона не только не только под предлогом гуманитарной помощи незаконно ввозит в страну оружие и боеприпасы, но еще и использует для этого самолеты гражданской авиации, тем самым грубо нарушая статью 4 Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Причем среди самолетов, доставляющих в Армению вооружение, задействован и государственный борт, предназначенный для официальных визитов Пашиняна. А в роли курьеров-контрабандистов выступают члены его правительства.

По информации источников нашего сайта, в период с 3 по 9 октября, в самый разгар боевых действий, гражданскими воздушными судами из России в Армению были осуществлены «гуманитарные» поставки вооружения и боеприпасов общей массой более 20 тонн. Мы уже сообщали о поставках вооружении на личном борту вице-премьера Мгера Григоряна и замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна. Вице-премьер лично сопроводил первую партию российского оружия, переправленную на правительственном лайнере, для чего предпринял однодневный «рабочий визит» в Москву. А 4 октября тем же воздушным судном, следуя по тому же маршруту был осуществлен и второй рейс, но на этот раз роль курьера была возложена на замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна, который, в отличие от своего соотечественника, предпочел не возвращаться на самолете, заполненным до отказа боеприпасами. Как выяснилось впоследствии, в обоих случаях соответствующие ведомства Грузии - страны-транзитера не были поставлены в известность, а поставка оружия осуществлялась сразу после публичного предупреждения официальным Тбилиси о запрете на использование воздушного пространства своей страны в целях транзита военных грузов. Но вернемся к «гуманитарным» поставкам. Учитывая плачевное состояние армянской военщины, острую нехватку боеприпасов, с одной стороны, и безнаказанность в своих преступных действиях - с другой, оборонное ведомство Армении не ограничилось использованием лишь официального борта Пашиняна, расширило свой «гуманитарный авиапарк» за счет гражданских судов частных компаний. В спешном порядке 4 октября была возобновлена лицензия армянской гражданского перевозчика Atlantis Armenian Airlines, коммерческая деятельность которого была запрещена Комитетом гражданской авиации страны два месяца назад. Основанием для запрета были выявленные недостатки в соблюдении авиационной безопасности и отказ Евросоюза принимать и отправлять самолеты этой компании в своих странах. Несмотря на такой вполне эффективный опыт обмана авиационных властей страны-отправителя и страны-транзитера, поиски потенциальных перевозчиков-контрабандистов российского оружия были продолжены. В качестве альтернативы были задействованы возможности компаний «Армения» и Nord Star, осуществляющих авиарейсы по маршруту Ереван – Москва - Ереван. Причем «Армения», словно предвидя события, загодя официально объявила о планах бесплатно доставлять «гуманитарные грузы» в зону нагорно-карабахского конфликта. Весьма неудачная, надо сказать, попытка прикрыть банальную контрабанду, обусловленную не прекращавшейся ни на день подготовку сепаратистов к войне. Армянские дельцы постарались привлечь и борты Министерства по чрезвычайным ситуациям России для перевозки тяжелых грузов: танков, огнеметных систем TOC 1А («Солнцепек») и различных артиллерийских установок. На очереди современные российские противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные установки «Игла-С», ручные противотанковые гранатометы, пулеметы, дополнительные средства и боеприпасы к указанным вооружениям, а также ракеты для реактивной системы залпового огня «Смерч».

Проведенное сайтом расследование выявило, что за этими перевозками, равно как и за всем оружейным бизнесом Армении, стоит сам министр обороны Армении Давид Тоноян и его «братья по оружию» - заместитель руководителя оборонного ведомства Макар Гамбарян и давний друг министра, широко известный в определенных кругах торговец оружием Давид Галстян. Имя последнего упоминается в отчетах Совбеза ООН в связи с поставками оружия в Ливию и Сирию, как и в связи с хитроумными махинациями и схемами по закупке, перепродаже и доставке вооружения в зоны конфликтов по всему миру. Действует Галстян не гнушаясь ни подкупом, ни шантажом, а прикрывает его ни больше ни меньше как само армянское государство. Лишь этим можно объяснить тот факт, что Галстян, несмотря на запрет российских властей на въезд в РФ, умудряется активно спекулировать российским оружием по всему миру и напрямую работать с «Рособоронэкспортом».