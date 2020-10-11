Армении доставляют вооружение самолеты МЧС России новые сенсационные факты
Игнорирование военно-политическим руководством Армении международного права давно стало обычным явлением, однако его креативность в совершении преступлений, подпадающих под статьи принятого всем цивилизованным миром международного уголовного права, не перестает удивлять.
Армянская сторона не только не только под предлогом гуманитарной помощи незаконно ввозит в страну оружие и боеприпасы, но еще и использует для этого самолеты гражданской авиации, тем самым грубо нарушая статью 4 Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Причем среди самолетов, доставляющих в Армению вооружение, задействован и государственный борт, предназначенный для официальных визитов Пашиняна. А в роли курьеров-контрабандистов выступают члены его правительства.
По информации источников нашего сайта, в период с 3 по 9 октября, в самый разгар боевых действий, гражданскими воздушными судами из России в Армению были осуществлены «гуманитарные» поставки вооружения и боеприпасов общей массой более 20 тонн. Мы уже сообщали о поставках вооружении на личном борту вице-премьера Мгера Григоряна и замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна. Вице-премьер лично сопроводил первую партию российского оружия, переправленную на правительственном лайнере, для чего предпринял однодневный «рабочий визит» в Москву. А 4 октября тем же воздушным судном, следуя по тому же маршруту был осуществлен и второй рейс, но на этот раз роль курьера была возложена на замминистра иностранных дел Шаварша Кочаряна, который, в отличие от своего соотечественника, предпочел не возвращаться на самолете, заполненным до отказа боеприпасами. Как выяснилось впоследствии, в обоих случаях соответствующие ведомства Грузии - страны-транзитера не были поставлены в известность, а поставка оружия осуществлялась сразу после публичного предупреждения официальным Тбилиси о запрете на использование воздушного пространства своей страны в целях транзита военных грузов.
Но вернемся к «гуманитарным» поставкам. Учитывая плачевное состояние армянской военщины, острую нехватку боеприпасов, с одной стороны, и безнаказанность в своих преступных действиях - с другой, оборонное ведомство Армении не ограничилось использованием лишь официального борта Пашиняна, расширило свой «гуманитарный авиапарк» за счет гражданских судов частных компаний. В спешном порядке 4 октября была возобновлена лицензия армянской гражданского перевозчика Atlantis Armenian Airlines, коммерческая деятельность которого была запрещена Комитетом гражданской авиации страны два месяца назад. Основанием для запрета были выявленные недостатки в соблюдении авиационной безопасности и отказ Евросоюза принимать и отправлять самолеты этой компании в своих странах.
Несмотря на такой вполне эффективный опыт обмана авиационных властей страны-отправителя и страны-транзитера, поиски потенциальных перевозчиков-контрабандистов российского оружия были продолжены. В качестве альтернативы были задействованы возможности компаний «Армения» и Nord Star, осуществляющих авиарейсы по маршруту Ереван – Москва - Ереван. Причем «Армения», словно предвидя события, загодя официально объявила о планах бесплатно доставлять «гуманитарные грузы» в зону нагорно-карабахского конфликта. Весьма неудачная, надо сказать, попытка прикрыть банальную контрабанду, обусловленную не прекращавшейся ни на день подготовку сепаратистов к войне.
Армянские дельцы постарались привлечь и борты Министерства по чрезвычайным ситуациям России для перевозки тяжелых грузов: танков, огнеметных систем TOC 1А («Солнцепек») и различных артиллерийских установок. На очереди современные российские противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные установки «Игла-С», ручные противотанковые гранатометы, пулеметы, дополнительные средства и боеприпасы к указанным вооружениям, а также ракеты для реактивной системы залпового огня «Смерч».
Проведенное сайтом расследование выявило, что за этими перевозками, равно как и за всем оружейным бизнесом Армении, стоит сам министр обороны Армении Давид Тоноян и его «братья по оружию» - заместитель руководителя оборонного ведомства Макар Гамбарян и давний друг министра, широко известный в определенных кругах торговец оружием Давид Галстян.
Имя последнего упоминается в отчетах Совбеза ООН в связи с поставками оружия в Ливию и Сирию, как и в связи с хитроумными махинациями и схемами по закупке, перепродаже и доставке вооружения в зоны конфликтов по всему миру. Действует Галстян не гнушаясь ни подкупом, ни шантажом, а прикрывает его ни больше ни меньше как само армянское государство. Лишь этим можно объяснить тот факт, что Галстян, несмотря на запрет российских властей на въезд в РФ, умудряется активно спекулировать российским оружием по всему миру и напрямую работать с «Рособоронэкспортом».
Этому видному оружейному барону была посвящена отдельная передача одного из основных критиков нынешних армянских властей, ныне проживающего в России зятя бывшего президента Саргсяна - экс-посла Микаела Минасяна. После прихода к власти Пашиняна и назначения Тонояна министром Галстян посредством созданных им же офшорных компаний стал монополистом в сфере закупки и доставки вооружения для нужд армянской армии.
Этим и объясняются его нынешний лихорадочный поиск различного рода наступательного вооружения, ракет и снарядов для орудий, которыми наносятся удары по мирному азербайджанскому населению. А возможности у Д.Галстяна имеются – он давно наладил нужные связи в этом бизнесе не только в России, но и в Сербии, Болгарии, Китае, Казахстане, Чехии и ОАЭ. Наши источники утверждают, что в последнее время эмиссары оружейного барона пытаются договориться о закупке ракет и снарядов в Казахстане.
Пока готовилась статья, стало известно, что азербайджанская сторона обратилась в ИКАО - Международную организацию гражданской авиации с ходатайством о расследования фактов поставок вооружений в Армению с использованием зарегистрированных армянским правительством гражданских воздушных судов.
Перечисленные факты отнюдь не единственные, когда Армения, злоупотребляя доверием своих соседей и наплевав на устоявшиеся правила международного правопорядка, действует вразрез с нормами международного права. Точно так же она ведет себя и на поле боя, доставляя снаряды и боеприпасы на передовую на санитарных машинах.