Корреспондент ВВС о ракетной атаке в Гяндже: люди спали, когда ночью здание было обстреляно... видео
В обстрелянном районе Гянджи нет военных объектов, говорится в репортаже корреспондента BBC Орлы Герин с места события.
"Мы не встретили никаких военных объектов в этом районе. Здесь только жилые дома и магазины", - отмечает журналист.
В подготовленном Герин репортаже рассказывается о ситуации после того, как армянская ракета попала в многоквартирный дом, в результате чего погибли не менее девяти человек, 34 были ранены, а само здание разрушено.
«Когда в 2 часа ночи по местному времени здание было обстреляно, люди спали. Мы видим разбросанную мебель, одеяла. Местный эксперт по взрывчатым веществам считает, что здесь использована ракета большой дальности и была выпущена она не из Нагорного Карабаха, а из Армении», - говорится в репортаже.
Корреспондент BBC News также встретилась в Гяндже с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.
«Хикмет Гаджиев сообщил BBC, что Баку старается соблюдать перемирие, но если Армения продолжит нападать на мирных жителей Азербайджана, то последнему придется принять необходимые меры», - написала Орла Герин в Twitter:
#Azerbaijan Presidential Advisor Hikmet Hajiyev tells BBC that Baku is trying to stick to the ceasefire but if #Armenia keeps attacking its civilians, Azerbaijan will have to take necessary measures against military targets. He denies that Baku has also breached the truce. pic.twitter.com/Tv4ECOGBYV— Orla Guerin (@OrlaGuerin) October 11, 2020