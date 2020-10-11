В обстрелянном районе Гянджи нет военных объектов, говорится в репортаже корреспондента BBC Орлы Герин с места события.

"Мы не встретили никаких военных объектов в этом районе. Здесь только жилые дома и магазины", - отмечает журналист.

В подготовленном Герин репортаже рассказывается о ситуации после того, как армянская ракета попала в многоквартирный дом, в результате чего погибли не менее девяти человек, 34 были ранены, а само здание разрушено.

«Когда в 2 часа ночи по местному времени здание было обстреляно, люди спали. Мы видим разбросанную мебель, одеяла. Местный эксперт по взрывчатым веществам считает, что здесь использована ракета большой дальности и была выпущена она не из Нагорного Карабаха, а из Армении», - говорится в репортаже.