Джейхун Байрамов рассказал главам дипкорпуса об обстрелах Арменией мирных азербайджанцев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел брифинг для руководителей дипломатического корпуса в нашей стране, на котором подробно проинформировал о том, что Армения, грубо нарушая московское соглашение о гуманитарном перемирии, целенаправленно подвергает обстрелу населенные пункты и мирных жителей Азербайджана.

В Управлении пресс-службы МИД сообщили, что до внимания участников брифинга был доведен тот факт, что Гянджа, второй по величине город Азербайджана, расположенный вдали от линии соприкосновения, после установления гуманитарного перемирия подвергся ракетному обстрелу вооруженных сил Армении, что привело к гибели 9 мирных жителей, ранению 35 человек, в том числе детей.

Министр подчеркнул, что умышленный обстрел мирных жителей, домов, гражданских объектов, медработников в рамках агрессивной политики Армении против Азербайджана является ярким примером игнорирования страной-оккупантом фундаментальных норм международного права, в том числе международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Глава МИД Азербайджана призвал мировое сообщество предпринять решительные шаги с сцелью заставить страну-агрессора соблюдать свои международные обязательства.