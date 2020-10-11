Армения обстреливает Тертерский и Геранбойский районы
ВС Армении обстреливают Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
ВС Армении обстреливают Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
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