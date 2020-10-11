Франция через Иран направила вооружение Армении

Армения под предлогом гуманитарной помощи продолжает незаконно ввозить в страну оружие и боеприпасы. Для этих целей активно используются самолеты гражданской авиации, тем самым грубо нарушая статью 4 Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Ранее haqqin.az неоднократно писал о многочисленных авиарейсах из России в Армению, посредством которых доставлялись военные грузы. Только в период с 3 по 9 октября, в самый разгар боевых действий, гражданскими воздушными судами из России в Армению были осуществлены «гуманитарные» поставки вооружения и боеприпасов общей массой более 20 тонн. Столь поспешные действия Армении обусловлены невосполнимыми потерями, которые в ходе контрнаступательной операции Азербайджанской армии понесла армянская сторона.

Однако, как стало известно haqqin.az, поставки вооружения в Армению осуществляются не только из России.

Так, накануне вечером из парижского аэропорта Шарль де Голль в Ереван вылетел грузовой самолет Airbus A320-214 c регистрационным номером F-GKXY. Самолет летел через воздушное пространство Ирана и прибыл в армянскую столицу в 00:12.