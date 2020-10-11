Ученые узнали, сколько коронавирус живет на коже человека

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 может сохраняться на коже человека и представлять опасность в течение приблизительно девяти часов — к таким выводам пришла группа исследователей из японского Медицинского университета Киото. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках экспериментов учёные поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тысяч образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. При этом исследователи следили за скоростью их исчезновения. Так, вирусы гриппа исчезали с кожи через один-два часа, а коронавирусы держались на ней от шести до 11 часов, в среднем — девять часов.

Исследования также выявили, что обработка 80-процентным этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы.

Помимо прочего было установлено, что их количество можно уменьшить в 100 раз просто промыв руки под проточной водой. Если же помыть руки с мылом около 15 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов.