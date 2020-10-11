Эмомали Рахмона переизбрали на пятый срок

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства. По официальным данным, за него отдали голоса более 90% избирателей. Были еще четыре кандидата. Рахмон переизбран на пятый срок - он занимает пост президента с 1994 года.

Явка избирателей, по данным Центральной комиссии по выборам и референдумам, составила 85,39%.

Законодательство Таджикистана не предусматривает проведение экзит-поллов, также на участках не устанавливаются видеокамеры. На выборах присутствовали наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, российской Госдумы и ОБСЕ.

68-летний Рахмон впервые был избран на пост президента Таджикистана в 1994 году, до этого в течение двух лет был председателем Верховного совета Республики Таджикистан.