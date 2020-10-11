Минобороны Азербайджана: Информация о боях за Гадрут не соответствует действительности

Информация армянской стороны о том, что азербайджанская армия сосредоточила значительное количество сил и ведет напряженные бои с целью войти в Гадрут, является откровенной дезинформацией. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Следует напомнить, что азербайджанская армия уже несколько дней назад освободила Гадрут от оккупации.

«Сообщаем, что азербайджанская армия строго соблюдает режим гуманитарного перемирия и не ведет активную боевую деятельность», - говорится в сообщении.