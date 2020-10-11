Иностранные дипломаты в пострадавшей от ракетного удара армянских ВС Гяндже
Послы, военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, а также главы представительств международных организаций находятся в Гяндже, сообщает haqqin.az.
Дипломатов сопровождает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Цель визита - ознакомить дипломатов с последствиями ракетных атак, осуществленных Арменией в отношении мирных граждан и энергетической инфраструктуры.
Затем дипломаты отправятся в Мингячевир.