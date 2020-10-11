Президента Киргизии призвали уйти в отставку

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно уйти в отставку, передает РИА Новости.

"Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал Садыру Жапарову. И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно", - написал Атамбаев в заявлении, распространенном его адвокатами.

По словам бывшего главы государства, после массовых беспорядков 5 октября "в стане оппозиции начался раздрай, и пока лидеры конфликтовали с друг другом, они упустили главное… - Сооронбай с помощью клана начал заново укреплять свои позиции".